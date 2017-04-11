В создание туристической площадки ТОР на Камчатке вложат 5,5 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр – РИА Новости. Порядка 5,5 миллиарда рублей планируют вложить инвесторы в развитие туристической площадки "Паратунка", являющейся одной из основных в границах территории опережающего развития "Камчатка", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Комплексное развитие площадки "Паратунка" позволит создать на полуострове курорт мирового класса", — приводит пресс-служба слова руководителя агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксаны Герасимовой.

Отмечается, что в настоящее время о своём желании реализовать проекты на данной площадке заявили 12 компаний. Один проект, по созданию аквапарка, уже реализован, с тремя инвесторами заключены соответствующие соглашения.

"Это проекты по модернизации детского оздоровительного лагеря "Металлист", по реконструкции детского лагеря "Восход" и санатория "Жемчужина Камчатки", по строительству рекреационного центра "Тулуач". Общая сумма инвестиций по этим проектам – более 2 миллиардов рублей", — сказала Герасимова.

По её словам, ещё 8 заявок от потенциальных инвесторов проходят утверждение в управляющей компании ТОР – АО "Корпорация развития Дальнего Востока".

"Это достаточно интересные проекты, которые охватывают не только строительство гостиниц или кемпинговых зон, но и другие направления. Это проекты по обустройству снегоходных трасс, по экологическому туризму в части создания отдельных визит-центров и ряд других. Общий объём инвестиций, заявленных инвесторами, по всем 12 проектам составляет порядка 5,5 миллиарда рублей", — отметила Герасимова.

Она добавила, что на территории площадки "Паратунка" уже началось строительство необходимой для реализации проектов инфраструктуры. В частности, идёт возведение очистных сооружений. Кроме того, разрабатываются проекты по водо-, тепло- и энергообеспечению объекта, а также строительству автомобильной дороги.

Постановление правительства РФ "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно-логистического и туристско-рекреационного. Для реализации проектов инвесторам предложены восемь основных площадок, в том числе "Паратунка", где инфраструктура строится за счёт государства. В настоящее время резидентами территории опережающего развития "Камчатка" являются 20 предприятий с общим объёмом инвестиций более 13,5 миллиарда рублей.

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