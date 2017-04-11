"Дыра" в капитале банка "Экономический союз" составила 1,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского банка "Экономический союз", лишившегося лицензии в марте, составила 1,281 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.

Активы банка по результатам обследования на 13 марта 2017 года составили 611,341 миллиона рублей, обязательства — 1,892 миллиарда рублей.

Банк России 13 марта отозвал лицензию у банка "Экономический союз" из-за неисполнения законодательства РФ и нормативных актов регулятора. По данным ЦБ, банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски и в результате оказался не в состоянии исполнять обязательства перед кредиторами. Помимо этого, банк был вовлечен в проведение транзитных операций и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

По величине активов, согласно данным ЦБ, "Экономический союз" на 1 февраля 2017 года занимал 367-е место в банковской системе РФ.