Татфондбанк признали банкротом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Татарстана по заявлению Банка России признал банкротом Татфондбанк, который входил в число 50 крупнейших в России по величине активов кредитных организаций, и открыл конкурсное производство, следует из информации на сайте суда. Другие подробности пока не сообщаются.

Заявление ЦБ о банкротстве Татфондбанка поступило в арбитраж 16 марта. Банк России 3 марта отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций из-за нарушений банковского законодательства и внутренних рекомендаций регулятора. Как отмечал ЦБ, финансовое оздоровление Татфондбанка "на разумных экономических условиях" не представлялось возможным из-за низкого качества активов.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>