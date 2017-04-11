В Приморье намерены сотрудничать с Японией в области утилизации отходов

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Бизнесмены Приморья и Японии будут сотрудничать в области утилизации, вторичной переработки отходов и туризма, подписаны четыре меморандума, сообщает пресс-служба администрации края.

Бизнесмены Приморского края и японской префектуры Тоттори обсудили перспективы взаимодействия на 22-ом Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии накануне.

"По итогам подписаны четыре меморандума по экономическому сотрудничеству между бизнесменами двух регионов. Так, сотрудничать по вопросу утилизации отходов договорились японская компания "Санко" и приморские – "АВА-Трейд", "ПримТехнополис" и МУПВ "Спецзавод №1". Стороны договорились продвигать проекты утилизации отходов, обмениваться информацией и оказывать помощь в организации осмотра площадок на местах. Ещё один меморандум касается сотрудничества в области утилизации вторичной переработки отходов из стекла. На площадке Саммита об этом договорились Научно-исследовательский институт систематизации вторичной переработки префектуры Тоттори и компания "ПримТехнополис", — сообщает пресс-служба.

Производство топливных пеллет запустят компании "Super Faiths", "Хоккайдо Корпорэйшн" и приморская "АВА-Трейд".

"Документ закрепляет, что компания "Super Faiths" производит оборудование для переработки использованных бумажных подгузников в топливные пеллеты, "Хоккайдо Корпорэйшн" выступает в качестве экспортёра-дилера данного оборудования в Японии, а "АВА-Трейд" осуществляет импортные поставки в Россию. Компании "Итибата Тревел Сервис", "DBS Cruise Ferry Japan", "ДВ Фрегат Аэро" и "ТРК Приморское кольцо" договорились развивать туристическое направление с использованием регулярной грузопассажирской линии Японского моря", — сообщает пресс-служба.

Участник встречи договорились продолжить обсуждение на международных форумах в Приморье – Третьем Тихоокеанском туристском форуме, Третьем Восточном экономическом форуме, а также в префектуре Тоттори, которая проведёт на своей территории форум "Морской путь".

Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Приморским краем СССР и префектурами Тоттори, Симанэ Японии был подписан 24 октября 1991 года, отмечается в сообщении.

Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии проходит сегодня в японском городе Кураёси. В нем принимают участие пять регионов-партнеров: российский Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии.