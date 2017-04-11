Назарбаев призвал подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню

АЛМА-АТА, 11 апр – РИА Новости, Михаил Егорин. Механизмы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут работать эффективнее, если экономики всех стран-участниц будут находиться приблизительно на одном уровне, заявил в интервью телекомпании "Мир" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню. Сейчас одни в развитии ушли дальше, другие — в середине, третьи — совсем внизу. В этом проблема. Надо всех подтянуть, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать", — сказал он в интервью, фрагмент которого опубликован на сайте телеканала.

При этом Назарбаев подчеркнул, что помощь стран друг другу должна оказываться в виде создания возможностей для торговли, наращивания товарооборота.

"Конечно, надо помогать. Делать это можно путем торговли, товарооборота, открывая рынок для торговли, открывая границы. Но каждому государству надо подтягиваться до определенного уровня", — отметил президент Казахстана.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.