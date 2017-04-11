Первый этап наполнения водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС завершен

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр — РИА Новости. Первый этап наполнения водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области успешно завершен, информирует пресс-служба станции.

Как сообщалось, наполнение водохранилища началось 28 марта.

"9 апреля водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС достигло промежуточной отметки 128,0 м. Первый этап наполнения успешно завершен. Второй этап наполнения водохранилища, предполагающий достижение нормального подпорного уровня (отметки 138,0 м) будет проведен во время летнего паводка", — сообщает пресс-служба.

За почти две недели с начала заполнения в водохранилище набрано 0,7 кубокилометра воды, а также создан напор, необходимый для начала испытаний первых двух гидроагрегатов.

Ранее комиссия из представителей Минприроды РФ, Минэнерго, РусГидро, Ростехнадзора и правительства Приамурья обследовала ложе водохранилища и признала его готовым к наполнению до отметки 128 метров (над уровнем моря). Такой уровень воды позволит в дальнейшем начать пусконаладочные работы на основном оборудовании гидростанции, сейчас два из четырех гидроагрегатов станции готовы к пуску на холостой ход.

Ранее в зоне Нижне-Бурейской ГЭС прошла операция по предотвращению гибели диких животных "Мазай", во время которой зверей отпугивали из зоны затопления, отлавливали и перевозили с изолированных островов на безопасные места. В 2014 году между Амурской областью, ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" и Проектом ПРООН/ГЭФ-Минприроды было подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество сторон с целью сохранения биоразнообразия при строительстве станции. В зоне влияния водохранилища был образован природный парк "Бурейский".

По информации РусГидро, в 2017 году планируется завершить все строительно-монтажные работы, закончить монтаж и пусконаладку всего гидросилового, гидромеханического и вспомогательного оборудования, обеспечить двухэтапное заполнение ложа водохранилища до проектной отметки в 138 метров и последовательно пустить все четыре гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС.

Нижне-Бурейская ГЭС — контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка — 1650 млн кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов Инвестиционной программы ПАО "РусГидро".