Под Воронежем запустят чешский завод сельхозтехники за 4,4 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости. Чешская компания Agrostroj Pelhřimov запустит в 2018 году в Воронежской области завод по сборке сельскохозяйственной прицепной техники с общим объемом инвестиций 4,4 миллиарда рублей, сообщило в понедельник правительство региона.

Руководство российского региона и чешская компания Agrostroj Pelhřimov договорились о строительстве на территории Бобровского района завода по сборке сельскохозяйственной прицепной техники в мае 2014 года. Реализация инвестпроекта, объем вложений в который составит около 4,4 миллиарда рублей, началась в мае 2016 года. Предполагалось, что работы будут вестись в три этапа, с 2016 по 2022 годы, и завод будет полностью сдан в эксплуатацию в 2022 году.

Ход реализации инвестпроекта губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсудил в понедельник с генеральным директором чешской компании Agrostroj Pelhřimov Лубомиром Стокласеком. На сегодняшний день на земельном участке проведены инженерные изыскания, на них получено положительное заключение государственной экспертизы, завершены земляные работы. В скором времени строители приступят к закладке фундамента.

"Если не произойдут никакие экономические и политические катаклизмы, то завод будет введен в строй до конца 2018 года", — сказал Стокласек.

На предприятии, которое возведут на площади 42 гектара, будут производить сельхозтехнику и комплектующие, а также собирать и красить прицепную технику.

АО "Агрострой Пелхржимов" является одним из крупнейших чешских производителей сельскохозяйственной техники. В компании работают около 1300 человек, годовой оборот составляет 2,1 миллиарда евро. Производственная программа предприятия включает производство сельскохозяйственной техники и прицепной техники, кроме того, 70% продукции АО "Агрострой Пелхржимов" составляют компоненты, которые поставляются известным транснациональным компаниям, производящим грузовую и строительную технику, а также автопогрузчики.

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