Эксперты рассказали, зачем нужна реформа отрасли теплоснабжения в России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Основная причина проблем в отрасли теплоснабжения РФ – это отсутствие вложений: несовершенство регулирования и тарифообразования отпугивает инвесторов, рассказали РИА Новости представители компаний, работающих на данном рынке.

Инвесторы опасаются, что долгосрочные вложения в отрасль не окупятся. Доходность инвестиций в тепловой бизнес должна соответствовать альтернативным возможностям размещения капитала, а тариф на тепло — стимулировать участников рынка повышать эффективность работы. Для того чтобы эти условия реализовались, необходима реформа теплоснабжения.

"Дерегулирование отрасли – ключевое условие для модернизации систем теплоснабжения", — говорится в материалах "Фортума" по реформе отрасли, распространенных на профильной конференции.

Теплоснабжение в России по обороту в настоящее время сопоставимо с 2,5% ВВП страны (1,5 триллиона рублей). При этом отрасль является одной из самых недоинвестированных и проблемных, отмечало ранее Минэнерго.

По данным министерства, за последние 30 лет почти в 2 раза упал отпуск в системах централизованного теплоснабжения. ТЭЦ загружены не более чем на 30% от установленной мощности, котельные — в среднем на 15%. Только 25% энергетических котлов и 36% турбин ТЭС моложе 30 лет. Изношенность тепловых сетей превышает 70%, потери тепла при транспортировке втрое выше, чем, например, в Финляндии.

Энергокомпании готовы инвестировать

"Необходимо создание такой системы взаимоотношений бизнеса и власти, при которой бизнес заинтересован в реализации мероприятий по повышению эффективности теплоснабжения. При этом бизнесу гарантировано сохранение экономии от повышения эффективности как средство на возврат вложенных инвестиций и получения прибыли", — отмечает "Фортум".

В сегодняшней модели экономия не сохраняется: для регулятора предельные индексы важнее гарантий инвестору, ненадежные условия сохранения экономии, запутанные формулы тарифной методики. "В итоге бизнес не верит власти. Поэтому необходим отказ от регулирования и введение рыночных механизмов сохранения экономии, когда государство контролирует только предельные цены на теплоэнергию", — замечает компания.

Энергетики видят будущее у инвестиций в теплоснабжение. По словам директора по экономике и тепловым узлам компании "Т Плюс" Александра Вилесова, потенциал роста эффективности по общей цепочке теплоснабжения может составить от 40% до 50%. Переход за 5-10 лет к современной системе теплоснабжения способен создать прирост ВВП на 0,5-1%, включив в оборот только в теплоснабжении 4,5 триллиона рублей.

Однако на сегодняшний день основным инвестором в отрасли теплоснабжения по расходным средствам является бюджет. "Это очень странная ситуация, и видимо, что-то у нас неправильно организовано, если бюджет вкладывает инвестиции. Бюджетные деньги, они, как правило, назад не возвращаются. Это потерянные деньги, но они с каждым годом вкладываются все больше и больше", — констатирует сложившееся положение директор по тарифообразованию "Сибирской генерирующей компании" Екатерина Косогова.

Рост тарифа, но не платежа

Возникают опасения, что реформа тепла и новый принцип тарифообразования неизбежно приведет к увеличению тарифов на тепло для конечного потребителя.

По словам руководителя рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" Валерия Фадеева, повышение тарифа неизбежно лишь в тех регионах, где тариф искусственно сильно сдерживали. В целом, за счет модернизации тепловой системы, и как следствие, повышения ее эффективности удастся существенно сократить объем потребляемого тепла, что в конечном итоге, поможет сохранить размер конечного платежа за тепловую энергию.

Например, установка в домах только индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), по подсчетам компании "Фортум", поможет домохозяйствам в России сэкономить около 30% затрат на теплоэнергию. По словам президента по управлению портфелем производства и трейдинга компании Юрия Ерошина, среднестатистическая семья просто за счет внедрения ИТП будет экономить на платежах за отопление и горячее водоснабжение около 5 тысяч рублей в год.