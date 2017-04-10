Главы Минэнерго стран G7 не приняли декларацию саммита в Риме, сообщают СМИ

РИМ, 10 апр — РИА Новости. Министры энергетики стран "большой семерки" (G7) не приняли итоговую декларацию саммита, который прошел в воскресенье и понедельник в итальянской столице, сообщает агентство Askanews.

По его данным, это произошло из-за новой американской администрации, которая в данный момент "пересматривает свою политику в области энергетики и климата".

"Оказалось невозможно подписать совместную декларацию, которая бы включила все пункты дискуссии", — заявил после заседания министр экономического развития Италии Карло Календа, которого цитирует Askanews.

Ранее в понедельник министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Сеголен Руаяль заявил, что политика новой американской администрации в области энергетики находится в стадии разработки, но глава Минэнерго США Рик Перри не сделал ни одного заявления относительно отхода назад по проблеме изменения климата.

По словам Руаяль, в ходе "энергетической семерки" Перри сообщил коллегам, что "администрация размышляет, и новая политика только разрабатывается".