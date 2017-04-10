Соколов пригласил Путина на открытие аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов пригласил президента России Владимира Путина посетить в декабре открытие нового ростовского аэропорта "Платов", который строится к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

"В Ростове аэропорт будет введен в эксплуатацию в декабре этого года, это тоже один из знаковых проектов", — сказал Соколов на встрече с Путиным.

Он заявил, что стройка идет нормально. "В декабре приглашаем вас на открытие этого аэропорта", — сказал глава Минтранса.

"Это будет первый наш аэропорт, который фактически с нуля построен, прямо в чистом поле", — отметил президент.

Проект аэропорта "Платов" предусматривает строительство пассажирского терминала пропускной способностью восемь миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 37,2 миллиарда рублей, из которых около 18 миллиардов рублей даст федеральный бюджет, 907,1 миллиона — областной и 18,3 миллиарда рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний "Ренова". Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря 2017 года.