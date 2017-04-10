Made in Russia: какой отечественный продукт сможет покорить мировые рынки

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Валерия Хамраева. Основная экспортная статья в России — по-прежнему нефть, газ и другие природные ресурсы (по данным Росстата на 2015 год, 63,8% экспорта составляют минеральные продукты). Впрочем, это вовсе не означает, что торговать России больше нечем. Как заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе недавнего Инвестиционного форума в Сочи, страна вполне может создавать собственные бренды за рубежом и продвигать их. Осталось только понять, какие это могут быть товары.

Под одним именем

Вопросом продвижения российских брендов за рубежом активно занимается правительство: недавно оно разработало программу для выхода на внешние рынки бренда "Сделано в России"/ Made in Russia. На эти цели Минпромторг предложил выделить Российскому экспортному центру (который курирует программу) 370 миллионов рублей из бюджета. По задумке ведомства эти средства уйдут на создание бренда, а также на рекламное и информационное сопровождение продукции, которая будет выходить под его названием.

Как пояснили представители "Сделано в России", под его логотипом смогут выходить как производственные продукты, так и товары, связанные со спортом и культурой. Компания, которая собирается поставлять свою продукцию за рубеж, может оформить соглашение с брендом, чтобы выпускать товары под общим логотипом. "Масштабная рекламно-информационная кампания, которую будет осуществлять "Российский экспортный центр", позволит российским экспортерам снизить маркетинговые расходы и репутационные издержки при продвижении своей продукции на зарубежных рынках", — поясняет замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Российским компаниям в целом сложно выходить на внешний рынок и конкурировать с зарубежными фирмами на равных, рассказали РИА Новости в "Сделано в России".

"Не все верят в то, что мы можем производить товары и выходить с конкурентоспособным несырьевым экспортом на внешние рынки", — поясняет представитель бренда. И если с финансовыми возможностями государство помогает, формируя рабочие инструменты поддержки, то с коммуникацией по-прежнему много нерешенных вопросов, отмечает он. Именно эти вопросы и будет решать бренд "Сделано в России".

По словам Евтухова, бренд страны увеличит узнаваемость российских продуктов за рубежом и расположит к ним иностранных покупателей.

Между тем, как пояснила директор по внешним коммуникациям группы Российского экспортного центра Вера Подгузова, проект в первую очередь ориентирован на то, чтобы продвигать за рубежом товары массового, народного потребления: продукты питания, косметику, одежду, игрушки и прочее. Именно такой отечественной продукции сегодня необходима поддержка, отмечает она.

Бутылка и конфеты

"В Европе есть четко сложившийся образ славян — любой бренд, который встанет в один ряд с матрешкой, водкой и икрой, наберет популярность в России и за рубежом", — объясняет директор по стратегии TBWA\Moscow Сергей Копциовский. Сегодня у России есть несколько весьма удачных примеров, на которые стоит равняться, уверен он. Так, например, неплохо показал себя российский квас "Никола", а выход на международный рынок водки "Русский стандарт" в целом можно называть успешным, считает Копциовский.

Алкоголь — один из самых экспортируемых российских товаров, если речь идет о продуктах питания. Так, например, широко известная в России пивоваренная компания "Балтика" представлена сегодня в 75 странах по всему миру. Причем в 43 странах это единственное российское пиво на рынке, подчеркивает директор по экспортным продажам и внутригрупповым поставкам компании Елена Вольгушева.

"Балтику" продают даже в мусульманских странах "с крайне сложным регулированием оборота алкоголя", рассказывает она. В конце прошлого года первый контейнер с классической "Балтикой №3" был отправлен в Оман. Сегодня в страну уже отгружены следующие партии.

Как объясняет Вольгушева, пиво можно приобрести в специальных алкогольных магазинах, где оно "успешно конкурирует с другими известными марками импортного пива за счет высокого качества, продуманного позиционирования и коммерческой поддержки".

"Пример "Балтики" доказывает, что российские компании могут быть конкурентоспособны в продовольственном секторе на мировой арене", — отмечает Вольгушева.

"В Европе традиционно популярен молочный шоколад, и поначалу мы не могли давать соизмеримый объем рекламы, поэтому решили развиваться в нише темно-горьких сортов", — вспоминает Муравьев. Сегодня "Победа" для европейского жителя — в первую очередь производитель шоколада с высоким содержанием какао.

Впрочем, отмечает Муравьев, компания старается подстраиваться под вкусы и предпочтения страны, в которую экспортируется продукция. "Так, например, в США "Победа" поставляет шоколад большого размера и батончики с традиционным для американцев арахисовым маслом", — поясняет он.

Курс на Восток

В то время как Европа и США еще только изучают российский шоколад, он уже становится весьма популярным в Китае. Так, например "конфеты "Аленка" и "Крокант" продаются в Поднебесной большими объемами", — отмечает Альфред Хамзин, управляющий партнер VectorGroup.

Поддерживает его и директор диджитал-агентства Wow Николай Глухих: "Китай сегодня один из крупнейших импортеров российских продуктов". По его словам, жители Китая озабочены проблемой здоровья, но местные продукты они считают вредными. "В истории Китая был период, когда приходилось использовать неэкологичные удобрения, чтобы урожай успевал расти так же быстро, как и население страны", — поясняет он. При этом к российским товарам китайские потребители, наоборот, относятся с большим доверием.

"Даже самые простые продукты питания, к которым мы давно привыкли — молоко, колбаса, сыр, крупы, — уже сейчас весьма успешны в Китае", — отмечает Глухих. Но особую любовь жители Китая питают к отечественным морепродуктам — на них, по данным Глухих, приходится почти 60% импорта еды из России.

Ценят в Китае и российскую косметику за ее недорогую цену и хорошее качество — особым спросом пользуется, например, Natura Siberica. В целом российским производителям, учитывая экономическую и политическую обстановку, прежде всего следует ориентироваться на Восток, а именно на Китай, уверен Николай Глухих.

Поддерживает его и директор по развитию бизнеса SPSR Express Алекс Борисов. По его оценкам, наиболее радужные перспективы в вопросе экспорта сегодня заметны у локальных производителей. Украшения из калининградского янтаря, природных камней Урала или драгоценных металлов и камней Якутии, а также меховые и кожаные изделия российского производства — все это будет популярно как в Китае, так и Европе.

Впрочем, продолжает он, спрос на российские товары силен в странах со значительной русской диаспорой — так сложилось исторически. Это, в частности, США, Германия, Англия и Израиль. "Люди в этих странах предпочитают не терять исторических и культурных контактов с родиной и покупают, например, русскоязычную литературу, предметы искусства и коллекционные предметы", — поясняет он. В вопросе продвижения российских товаров и национального бренда нужно ориентироваться, в частности, и на эту категорию иностранных граждан, уверен Борисов.