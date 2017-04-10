Nord Stream 2 ждет решения по "Северному потоку-2" на датских законов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Nord Stream 2 ожидает, что правовой основой для решения Дании по заявке на разрешение строительства "Северного потока-2" станет действующее в стране законодательство, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Мы ожидаем, что правовые основы для "Северного потока-2" будут основаны на действующем законодательстве Дании, которое учитывает как законодательство ЕС, так и международные конвенции", — сообщил представитель Nord Stream 2.
Он отметил, что компания поддерживает решение правительства Дании по рассмотрению заявки в соответствии с существующими правовыми нормами. Nord Stream 2 ожидают дальнейших шагов по процедуре рассмотрения заявки.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".
Всего для реализации проекта "Северный поток-2" необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии — в марте этого года, в Дании — в апреле. В начале апреля Минприроды представило Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии документацию по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по строительству газопровода "Северный поток-2".