Nord Stream 2 ждет решения по "Северному потоку-2" на датских законов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Nord Stream 2 ожидает, что правовой основой для решения Дании по заявке на разрешение строительства "Северного потока-2" станет действующее в стране законодательство, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и климата Ларса Кристиана Лиллехольта сообщило, что правительство Дании выступает с инициативой по изменению законодательства страны, чтобы оставить за собой право запретить строительство трубопровода "Северный поток-2" из опасений, связанных с внешней политикой и безопасностью. Сейчас страна может запретить строительство газопровода в территориальных водах по экологическим поводам.

"Мы ожидаем, что правовые основы для "Северного потока-2" будут основаны на действующем законодательстве Дании, которое учитывает как законодательство ЕС, так и международные конвенции", — сообщил представитель Nord Stream 2.

Он отметил, что компания поддерживает решение правительства Дании по рассмотрению заявки в соответствии с существующими правовыми нормами. Nord Stream 2 ожидают дальнейших шагов по процедуре рассмотрения заявки.

Кроме того, Германия, Швеция и Финляндия также запускают процедуру рассмотрения заявок и проведения консультаций по проекту, как на национальном уровне, так и международном в соответствии с конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду, сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Всего для реализации проекта "Северный поток-2" необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии — в марте этого года, в Дании — в апреле. В начале апреля Минприроды представило Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии документацию по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по строительству газопровода "Северный поток-2".