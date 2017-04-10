Минтруд решит проблему некорректной установки прожиточного минимума

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Минтруд готовит поправки в законодательство для того, чтобы регионы не могли "играть" с уровнем прожиточного минимума и тем самым уменьшать региональную социальную доплату к пенсии, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе встречи с депутатами ГД.

"Важным аспектом также часто (является) то, что у нас (в Минтруде) в проработке возникает, то, что связано с установлением регионами региональной социальной доплаты к пенсии. Эта норма фактически федеральная… В каждом регионе уровень пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума в регионе", — напомнил Топилин.

Он отметил, что в прошлом году "перекосы" в уровне прожиточного минимума проявились наиболее ярко.

"В прошлом году прожиточный минимум должен был вырасти значительно, потом ситуация изменилась — цены не так росли, как прогнозировалось в конце 2015 года, начались движения в регионах, когда регионы начали "играть" с этой величиной. Эти игры привели к тому, что где-то прожиточный минимум устанавливался меньше, чем объективно необходимо, где-то больше. Меньше его устанавливали в тех регионах, где как раз высокий прожиточный минимум — северные регионы, то есть регионы, которые мы субсидируем на эти цели", — пояснил министр.

Топилин отменил, что ведомство проанализировало ситуацию в регионах. "Сейчас мы готовим поправки в законодательство, которые не позволят регионам произвольно относиться к прожиточным минимумам… с тем, чтобы можно было более правильно устанавливать размеры где-то социальной, где-то федеральной доплаты к пенсиям", — сказал Топилин.