Минтруд решит проблему некорректной установки прожиточного минимума

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Минтруд готовит поправки в законодательство для того, чтобы регионы не могли "играть" с уровнем прожиточного минимума и тем самым уменьшать региональную социальную доплату к пенсии, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе встречи с депутатами ГД.
"Важным аспектом также часто (является) то, что у нас (в Минтруде) в проработке возникает, то, что связано с установлением регионами региональной социальной доплаты к пенсии. Эта норма фактически федеральная… В каждом регионе уровень пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума в регионе", — напомнил Топилин.
Он отметил, что в прошлом году "перекосы" в уровне прожиточного минимума проявились наиболее ярко.
Топилин отменил, что ведомство проанализировало ситуацию в регионах. "Сейчас мы готовим поправки в законодательство, которые не позволят регионам произвольно относиться к прожиточным минимумам… с тем, чтобы можно было более правильно устанавливать размеры где-то социальной, где-то федеральной доплаты к пенсиям", — сказал Топилин.