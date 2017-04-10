Возглавить Нацбанк Украины может руководитель Приватбанка, заявил эксперт

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Новым главой Нацбанка Украины может быть назначен глава национализированного правительством Приватбанка, экс-министр финансов Александр Шлапак, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева в понедельник заявила, что написала заявление об отставке с 10 мая. По мнению ряда украинских финансовых экспертов, Шлапак является одним из кандидатов на должность нового главы регулятора. При этом Шлапак заявлял, что не получал предложений возглавить Нацбанк.

"Мне кажется, есть нейтральный вариант – это Шлапак. Мне кажется, он человек системы. Думаю, что если он сейчас работает в согласии с президентской линией, то он вполне может быть назначен", — сказал Погребинский РИА Новости.

По мнению политолога, президент Украины Петр Порошенко, фактически был вынужден согласиться на отставку Гонтаревой.

"Гонтаревой, наверное, лучше куда-то уехать. История с обвинением ее во всех смертных грехах точно не закончится и ее будут преследовать", — отметил Погребинский.

Вместе с тем он считает, что Порошенко не рискнет назначить на пост главы Нацбанка человека с политическими амбициями, например, экс-премьера Арсения Яценюка. Говоря об итогах работы Гонтаревой, Погребинский заявил, что у нее было больше негативных результатов, чем позитивных.

Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

Ранее депутаты "Радикальной партии" уже регистрировали обращение к Порошенко относительно увольнения главы Нацбанка. Депутаты обвиняют ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. С требованием отставки Гонтаревой также выступала и оппозиционная фракция "Батькивщина".