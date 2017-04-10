Эксперт рассказал, как Гонтарева разрушила банковский сектор Украины

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Деятельность главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой привела к разрушению банковской системы страны; после того, как она написала заявление об отставке, на эту должен быть назначен хороший специалист, рассказал РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

Гонтарева в понедельник заявила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

"Оценить результат ее работы на сегодняшний день можно очень просто – руина. На сегодняшний момент фактически полный развал банковской системы – это "заслуга" Гонтаревой. Потому что, пока она не была во главе банковской системы, худо-бедно, но она работала. Гонтарева ее полностью развалила", — сказал Охрименко РИА Новости.

Он отметил, что результатом работы Гонтаревой стало то, что валютный рынок фактически превратился в теневой, кредитование не работает, а население не доверяет банковской системе.

"Будем надеется, что во главе Нацбанка поставят хорошего специалиста, который лет за пять возродит банковскую систему. Сейчас банковская система — это сплошная руина. Мы не имеем сейчас банковской системы на Украине, есть набор банков, которые не работают как банки", — подчеркнул Охрименко.

При этом он отметил, что вопрос о назначении нового главы Нацбанка полностью зависит от президента Петра Порошенко.

Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. На сегодняшний день Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

Ранее депутаты "Радикальной партии" уже регистрировали обращение к Порошенко относительно увольнения главы Нацбанка. Депутаты обвиняют ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. С требованием отставки Гонтаревой также выступала и оппозиционная фракция "Батькивщина".