Отзыв лицензии у Росэнергобанка не повлияет на работу Минстроя, заявил Мень

МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Отзыв лицензии у Росэнергобанка, обслуживающего валютные счета Минстроя РФ, не отразится на работе министерства, заявил в понедельник журналистам глава ведомства Михаил Мень.

Банк России с 10 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Росэнергобанка. По данным ЦБ, Росэнергобанк оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами и недостоверно отражал в отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов.

"Это чисто формальная вещь, потому что никаких валютных операций мы не проводим", — сказал Мень, уточнив, что формально у министерства должен быть валютный счет.

Росэнергобанка является участником системы страхования вкладов. Согласно отчетности кредитной организации, население хранит в банке около 36,5 миллиарда рублей. По данным РИА Рейтинг, Росэнергобанк занимал на 1 марта 88-е место в российской банковской системе с активами в размере 58,7 миллиарда рублей, по данным ЦБ — 92-е место.