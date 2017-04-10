СМИ: РСПП оценила расходы операторов от "пакета Яровой" в 10 трлн рублей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Предложения Минкомсвязи по реализации "пакета Яровой" не снижают потенциальные расходы участников рынка, а увеличивают их в два раза — до 10 триллионов рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
По данным "Коммерсанта", комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям направила в Минэкономики свой отзыв на проект постановления по "пакету Яровой", который ранее был доработан в Минкомсвязи. В документе говорится, что предложенные поправки частично учитывают замечания операторов.
Отмечается, что на момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой информации в 157,5 эксабайт, а общие затраты — в 5,2 триллиона рублей.
В РСПП считают, что предложенные объемы хранилищ будут неподъемными для рынка и окажутся загружены не более чем на 60-70%.
"Минкомсвязь предлагает хранение информации в зависимости от емкости сети. Такой подход не только не учитывает объемов трафика, но и кратно увеличивает их", — пояснил представитель "Мегафона".
В МТС подтвердили, что заключение комиссии РСПП совпадает с подсчетами компании. В "Вымпелкоме" комментировать эти цифры отказались, а в "Ростелекоме" считают, что для оценки затрат необходимо больше данных.