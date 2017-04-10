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Экономика

СМИ: РСПП оценила расходы операторов от "пакета Яровой" в 10 трлн рублей

09:3010.04.2017
(обновлено: 09:55 10.04.2017)
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Пассажир в автобусе пользуется смартфоном. Архивное фото
© Fotolia/ Halfpoint

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Предложения Минкомсвязи по реализации "пакета Яровой" не снижают потенциальные расходы участников рынка, а увеличивают их в два раза — до 10 триллионов рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Программный код на экране компьютера
© Fotolia/ timkaekler
СМИ рассказали о планах чиновников расшифровывать весь интернет-трафик
В действующей редакции закона говорится, что с 1 июля 2018 года интернет-компании будут обязаны хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторы связи — в течение трех лет. При этом содержание сообщений необходимо хранить до шести месяцев.

По данным "Коммерсанта", комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям направила в Минэкономики свой отзыв на проект постановления по "пакету Яровой", который ранее был доработан в Минкомсвязи. В документе говорится, что предложенные поправки частично учитывают замечания операторов.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Черный день для операторов связи: президент подписал "пакет Яровой"
По данным РССП, с 1 января 2019 года объем хранимой информации только для одного крупного оператора может достигнуть около 20 эксабайт, что потребует примерно триллиона рублей. При этом общие расходы всех участников рынка достигнут примерно десяти триллионов рублей, пишет газета.

Отмечается, что на момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой информации в 157,5 эксабайт, а общие затраты — в 5,2 триллиона рублей.

В РСПП считают, что предложенные объемы хранилищ будут неподъемными для рынка и окажутся загружены не более чем на 60-70%.

"Минкомсвязь предлагает хранение информации в зависимости от емкости сети. Такой подход не только не учитывает объемов трафика, но и кратно увеличивает их", — пояснил представитель "Мегафона".

Дом правительства РФ на Краснопресненской набережной. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Фомичев
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В комиссии РСПП отметили, что операторы смогут выполнить требования лишь при кратном увеличении цен на услуги связи, что увеличит общий уровень инфляции в стране на один-два процента. По данным ассоциации "Ростелесеть", для компенсации затрат компании будут вынуждены повысить тарифы в два-три раза.

В МТС подтвердили, что заключение комиссии РСПП совпадает с подсчетами компании. В "Вымпелкоме" комментировать эти цифры отказались, а в "Ростелекоме" считают, что для оценки затрат необходимо больше данных.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Дiд Панас
Спекуляции и нежелание терять прибыль. Операторам наплевать на безопасность граждан. Пусть ищут способы снижения своих затрат.
09:41
10.04.2017
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summersector
Безопасность граждан и предупреждение особо опасных проявлений насилия над ними вообще-то весьма дорогое обременение для любого государства. Сейчас это становится дорогим в разы ! Есть желающие сэкономить ?
09:38
10.04.2017
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