МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Центробанк отозвал лицензии сразу у трех страховых брокеров.

Так, "Новый страховой альянс" лишился лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности, а "Венские страховые брокеры" и "Реюнион" потеряли разрешения на посредническую деятельность.

Причиной отзыва лицензий во всех случаях стал добровольный отказ компаний от работы на рынке страхования.