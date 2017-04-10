Правительство утвердило новую редакцию "Развития транспортной системы"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Кабмин РФ утвердил новую редакцию госпрограммы "Развитие транспортной системы", сообщается на сайте правительства РФ в понедельник.

Подписанным постановлением уточняются целевые показатели (индикаторы) госпрограммы, характеризующие достижение её целей, задач и реализацию основных мероприятий.

"Также в структуру государственной программы интегрируется приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" (паспорт проекта утверждён по итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года)", — говорится в документе.

В госпрограмму включены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры к чемпионату по футболу в 2018 году, по развитию транспортного комплекса Московского региона с учётом крупномасштабных проектов развития транспортной инфраструктуры.