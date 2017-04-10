Аналитики: продавцы квартир в московских хрущевках подняли цены

МОСКВА, 7 апр — РИА Недвижимость. Владельцы квартир в московских хрущевках, которые выставляли их на продажу, подняли цены на 10% на фоне новостей о старте программы по реновации жилья в городе, рассказали РИА Недвижимость представители агентств недвижимости, работающих в столице.

"Некоторые владельцы жилья в хрущевках, решив воспользоваться сложившейся ситуацией, повышают стоимость своих квартир, выставленных на продажу, иногда вплоть до 10%", — отмечает, в частности, директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.

При этом эксперт сомневается в эффективности такой стратегии ввиду низкой платежеспособности потенциальных покупателей. "Информационное поле крайне активное, продавцы хрущевок уже в мечтах распорядились своим жильем", — соглашается с ним управляющий партнер "Миэль-Сеть офисов недвижимости" Татьяна Саксонцева.

Как говорит Шлома, отдельные продавцы квартир в хрущевках даже решают взять паузу и снимают квартиры с продажи на время, пока не прояснится ситуация со второй волной сноса. А вот Саксонцева считает это определенным трендом – по ее данным, в марте в Москве было зафиксировано 12-процентное снижение предложения в данной категории жилья.

Мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ в феврале сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Всего реновация жилья может потребоваться в 500 городских кварталах.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.