Дания хочет оставить право вето на Nord Stream 2 по политическим причинам

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Правительство Дании выступает с инициативой по изменению законодательства страны, чтобы оставить за собой право запретить строительство трубопровода "Северный поток-2" из опасений, связанных с внешней политикой и безопасностью, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и климата Ларса Кристиана Лиллехольта.

Ранее правительства Швеции и Дании направили Еврокомиссии запрос правовой оценки проекта. В ответ ЕК заявила, что не видит законных оснований препятствовать реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток-2", хотя он и не нравится ей политически.

"Мы хотим иметь возможность сказать да или нет с точки зрения безопасности и внешней политики", — заявил министр.

Лиллехольт отметил, что "очень позитивно" оценил запрос ЕС предоставить мандат на проведение переговоров с РФ. Заявление о строительстве газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Дании, которое власти получили в понедельник, будет рассматриваться на основании действующих правил, добавил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Для реализации проекта "Северный поток-2" необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии — в марте этого года, в Дании — в апреле. Кроме того, в пятницу Минприроды РФ сообщило, что представило контактным лицам конвенции Эспо в Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии разработанную оператором проекта Nord Stream 2 AG документацию по оценке воздействия проекта на окружающую среду.