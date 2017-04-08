Власти объявили аукцион на освоение Гыданского газового месторождения

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2017 году аукциона по освоению Гыданского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, документ опубликован на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что аукцион по Гыданскому газовому месторождению, расположенному в Ямало-Ненецком автономном округе, пройдет в 2017 году, Роснедра готовят соответствующие документы.

"Провести в 2017 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Гыданское месторождение, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии, в порядке согласно приложению", — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, площадь участка составляет 3,7 тысячи квадратных километра, стартовый размер разового платежа за пользование недрами свыше двух миллиардов рублей.

Гыданское газовое месторождение расположено в 600 километрах к северо-востоку от города Салехард, в 320 километрах северо-восточнее поселка Новый Порт и в 108 километрах юго-западнее поселка Гыда. Месторождение находится в нераспределённом фонде недр. По размерам запасов относится к классу крупных, а по степени промышленной освоенности к разведываемым.