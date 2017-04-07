Дюмин: снижение адмнагрузки на бизнес дает толчок развитию Тульской области

ТУЛА, 7 апр — РИА Новости. Снижение административной нагрузки на бизнес даёт импульс для развития Тульской области в части роста бюджета, появления новых рабочих мест, заявил в пятницу в ходе совещания по контрольно-надзорной деятельности губернатор региона Алексей Дюмин.

Совещание прошло в Тульском государственном музее оружия в рамках визита в Тульскую область главы МЧС России Владимира Пучкова и министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. В нем, помимо главы Тульской области, также приняло участие руководство регионального управления МЧС, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин, а также представители малого и среднего бизнеса. В пресс-службе правительства Тульской области напомнили, что в декабре 2016 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утверждён паспорт реформы контрольной и надзорной деятельности. Тульская область стала первым регионом, в котором решено провести совещание по публичному обсуждению итогов надзорной деятельности органов МЧС.

"Ключевая задача, которая стоит сегодня перед органами власти и надзорными органами, – дать развитие бизнесу, избавить его от чрезмерного, мешающего работать контроля… Информация о планируемых проверках, условия и результаты должны быть максимально открыты и доступны для предпринимателей", — процитировали в пресс-службе слова Дюмина.

В свою очередь, главный госинспектор Тульской области по пожарному надзору Владимир Кий сообщил, что в настоящее время в регионе из ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключены проверки индивидуальных предпринимателей, с 2016 года не проводятся плановые проверки всех субъектов малого и среднего предпринимательства. Запрещены и внеплановые проверки этих категорий предпрнимателей.

"Внедрение в деятельность надзорных органов системы риск-ориентированного подхода позволило повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности", — сказал Кий.

Как отметили в пресс-службе, приоритетные задачи контрольных органов Тульской области на 2017 год были поставлены по итогам публичных обсуждений. Основную долю проверок в регионе в 2017 году составят проверки объектов категории "высокого риска". Таких в Тульской области чуть более тысячи — из 200 тысяч поднадзорных объектов. Это объекты образования, здравоохранения, социальной сферы, загородные оздоровительные лагеря. Они будут проверяться раз в три года.

"Сегодня мы получили обратную связь от представителей бизнеса – становится понятно, как действовать дальше. По ключевым моментам мы уже работаем, и практика показывает, что такой подход надзорной деятельности уже снижает административную нагрузку на бизнес, даёт толчок для развития региона в части роста бюджета, появления рабочих мест", — подвел итоги совещания Дюмин.

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