Москва и Минск обсуждают формирование цены газа в российских рублях

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия договариваются о формировании цены на газ из РФ для Минска в российских рублях.

"Вот это уже задача правительства: мы (с российской стороной — ред.) оговорили, чтобы эта цена (на газ — ред.) формировалась не в долларах, а российских рублях. Тогда мы меньше будем подвержены колебаниям (валют — ред.), курсовым рискам и так далее", — рассказал Лукашенко в пятницу в Минске на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки. Фрагмент выступления показало в вечернем эфире белорусское телевидение.