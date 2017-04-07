Инвестиции в АПК Рязанской области в 2016 году составили 5,6 млрд рублей

РЯЗАНЬ, 7 апр — РИА Новости. Сумма инвестиций в 2016 году в агропромышленный комплекс (АПК) Рязанской области составила 5,6 миллиарда рублей, сообщает в пятницу правительство региона.

Объем инвестиций в АПК региона по итогам 2015 года составил 5,6 миллиарда рублей.

"Инвесторами в АПК Рязанской области в 2016 году было вложено инвестиций на сумму 5,6 миллиарда рублей. В общем объеме инвестиций в экономике области на долю АПК приходится 15,6%", — говорится в сообщении.

Из этой суммы, как информирует Минсельхоз региона, в сельское хозяйство было вложено 4,4 миллиарда рублей, в пищевую и перерабатывающую промышленность — 1,2 миллиарда рублей.

По данным облправительства, основной объем средств в сельскохозяйственном секторе был направлен на развитие молочного животноводства и свиноводства: велось строительство комплексов для крупного рогатого скота ООО "Вакинское Агро" и ООО "АПК "Русь" Рыбновского района, ООО "Победа" Захаровского района, ООО "Надежда" Александро-Невского района, а также свиноводческих площадок ООО "Вердазернопродукт" и ООО "Рязанский бекон" Сараевского района.

Также аграрии обновляли машинно-тракторный парк. Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами региона было приобретено 158 тракторов, 103 зерноуборочных и 16 кормоуборочных комбайнов.

"АПК — диверсифицированная отрасль экономики, представляет значительный интерес для желающих вложить капитал. Сегодня необходимо как можно более эффективно используя систему преференций, снижая административные барьеры, привлекать инвестора и в сельское хозяйство, и в сферу переработки с тем, чтобы объем вложений постоянно рос", — отметил врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

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