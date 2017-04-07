Эксперты не разделяют скромного оптимизма в новом прогнозе МЭР

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Новый прогноз Минэкономразвития обещает ускорение роста ВВП России до 2% в текущем году, однако не объясняет, какими именно способами власти намерены добиться этого роста. В последующие два года по базовому сценарию прогноза, на основе которого правительство будет рассчитывать и принимать бюджет на следующую трехлетку, рост экономики замедлится до 1,5%. Однако эксперты, опрошенные РИА Новости, не верят даже в такой скромный оптимизм властей.

"В цифрах текущего года прогноз Минэкономразвития сверхоптимистичен, если он надеется на рост ВВП около 2%. Оценка ЦБ темпов роста экономики в пределах 1-1,5% более правдоподобна", — заявил советник Института современного развития Никита Масленников.

"Нас ждет низкий процент роста в текущем году – 0,8%, поскольку получить рост выше 1% сложно", — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Прогноз Минэка во многом опережает наше видение развития ситуации в России в обозримом будущем – мы предполагаем устойчивый рост темпом 0,8-1,2% в год до 2021 года", — делятся своим прогнозом аналитики Росбанка.

Но есть и эксперты, которые настроены более оптимистично и с некоторыми оговорками соглашаются с прогнозом Минэкономразвития РФ.

"В условиях базового сценария в этом году рост действительно может составить 2%, но в дальнейшем, если ничего не делать, рост будет небольшим — на уровне 0,5-1%, что может привести к фактической стагнации на сегодняшнем уровне", — уверен замдиректора "Центра развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Реформы в темной комнате

Минэкономразвития РФ представило два основных сценария макроэкономического прогноза — базовый и целевой. Мнения экспертов относительно целевого сценария выглядят более скептическими.

Целевой вариант приводит оценку роста с условием проведения структурных реформ в российской экономике. Согласно этому сценарию, рост ВВП в 2017 году составит 2%, в 2018 году — 1,7%. В 2019 году целевой сценарий предполагает рост ВВП на 2,5%, в 2020 году — 3,1%. Однако министр экономического развития РФ Максим Орешкин, озвучивая прогноз министерства, не раскрыл конкретного плана предполагаемых реформ.

"Обсуждать цифры без опоры на конкретные меры, которые будет принимать Минэкономразвития для выполнения указаний президента по достижению темпов роста выше мировых, непросто. Трудно ловить кошку в темной комнате", — шутит Миронов.

"Здесь пока еще все выглядит приблизительно и абстрактно. Все упирается в отсутствие внятной повестки структурных реформ, которые необходимы для снятия ограничения роста", — считает Масленников.

Удержать нелегко, поймать — еще сложнее

Целью реформ, о которых расплывчато говорил Орешкин, является достижение и удержание экономического роста, но тут кроется проблема.

Комплексный план действий правительства предусматривает рост численности занятых в экономике, рост инвестиционной активности и несырьевого экспорта, рост производительности труда. Но все эти меры направлены на перспективу, считают эксперты.

"Тут больше перечислены шаги, которые направлены на то, чтобы рост поддержать. Но они ничего не дадут, если не сделать шаги, чтобы рост инициировать, дать ему первичный импульс. Без инициирования экономического роста поддерживать будет нечего", — отмечает Миронов.

Над планом правительства по ускорению темпов роста экономики в настоящее время работают несколько групп, в состав которых входят представители профильных министерств и эксперты. Министр экономического развития ранее говорил, что итоги работы над стратегией-2025 будут представлены в мае.

"Хотелось бы, чтобы, когда этот план будет разработан, то было четко прописано, как именно они дадут первичный импульс роста. Просто потому что он затухает после отскоков в конце прошлого года", — считает Миронов.