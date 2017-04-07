Минсельхоз предварительно оценил бюджет госпрограммы АПК на 2018 год

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Минсельхоз рассчитывает, что в 2018 году в рамках госпрограммы развития АПК из бюджета потребуется 250 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава министерства Александр Ткачев.
При этом он отметил, что это предварительный объем. "Естественно, многое будет зависеть от макроэкономики, от всего в совокупности бюджета, от дохода страны, от ситуации на рынке нефти, от доллара, рубля и так далее", — пояснил Ткачев.
"Тем не менее мы рассчитываем", — заключил глава Минсельхоза.