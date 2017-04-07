Минсельхоз предварительно оценил бюджет госпрограммы АПК на 2018 год

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Минсельхоз рассчитывает, что в 2018 году в рамках госпрограммы развития АПК из бюджета потребуется 250 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава министерства Александр Ткачев.

"Наш бюджет 2017 года — 215 миллиардов рублей, плюс 13 миллиардов рублей техника (сельхозназначения). И я надеюсь, что бюджет будущего года, очень надеюсь и даю скромные намёки, что будем выходить на 250 миллиардов", — сказал Ткачев.

При этом он отметил, что это предварительный объем. "Естественно, многое будет зависеть от макроэкономики, от всего в совокупности бюджета, от дохода страны, от ситуации на рынке нефти, от доллара, рубля и так далее", — пояснил Ткачев.

"Тем не менее мы рассчитываем", — заключил глава Минсельхоза.