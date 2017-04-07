Мантуров оценил объем необходимых инвестиций для внедрения НДТ в ТЭК

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в топливно-энергетическом комплексе РФ до 2030 года, по оценке Минпромторга, потребует инвестиций в размере около 3 триллионов рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на коллегии Минэнерго.

"Еще одним масштабным вектором для промышленности и добывающего комплекса на ближайшие 7 лет станет поэтапная модернизация на основе внедрения наилучших доступных технологий. В части ТЭК будут действовать 7 справочников НДТ, которые разрабатываются при непосредственном участии энергетических компаний. Их внедрение, по нашим оценкам, потребует до 2030 года около 3 триллионов рублей инвестиций", — сказал Мантуров.

По словам министра, для отечественного машиностроительного комплекса это серьезный вызов с точки зрения производства соответствующего оборудования.