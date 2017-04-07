"Россети" перевыполнили план по рефинансированию долгов в 2016 году

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости/Прайм. "Россети" в 2016 году перевыполнили план по рефинансированию долгов более чем в два раза, заявил РИА Новости замгендиректора по финансам компании Егор Прохоров.

"Мы каждый год рефинансируем долги. "Россети" в 2016 году перевыполнили план по рефинансированию долгов более чем в два раза. В прошлом году при плановом объеме 110 миллиардов рублей было рефинансировано 238 миллиардов рублей. Увеличение объема рефинансирования было произведено в целях использования момента благоприятной рыночной конъюнктуры для снижения стоимости кредитного портфеля", — сказал он в кулуарах коллегии Минэнерго, заседание которой проходит в МИА "Россия сегодня".

"По результатам года средневзвешенная ставка кредитования группы "Россетей" составила 8,9% годовых, при учетной ставке ЦБ на уровне 10%. На настоящий момент — 8,7%, при учетной ставке 9,75%", — отметил Прохоров.

Он сообщил, что ежегодная потребность компании в рефинансировании составляет порядка 100 миллиардов рублей.

"Этот год не исключение. Порядка 100 миллиардов было на начало года, но до конца осталось планово не более 60 миллиардов рублей. Это плановые долги, которые подходят по срокам погашения", — сказал он.