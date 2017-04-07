Цены на нефть растут из-за снижения ее запасов, считает Новак

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Основной причиной роста цен на нефть в последние дни является снижение запасов нефти и нефтепродуктов; влияние ситуации в Сирии на нефтяной рынок требует дополнительного изучения, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Требует дополнительного изучения состояние рынка, как это повлияет. Но в целом цены на нефть в последние несколько дней повышались, основным фактором повышения, я считаю, явилось то, что складские запасы нефти и нефтепродуктов вторую неделю снижаются", — сказал Новак, отвечая на вопрос о влиянии ситуации в Сирии на рынок нефти.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Пентагон заявил, что целью был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

На этом фоне цены на нефть подскочили, обновив месячные максимумы. Так, цена на нефть марки Brent в пятницу утром впервые с 7 марта превысила 56 долларов за баррель.