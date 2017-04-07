Новак: необходимо разработать меры по поддержке нефтепереработки в России

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости/Прайм. Нефтепереработка в России находится в сложном положении, инвестиции замедляются, эта отрасль нуждается в поддержке, полагает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сектор (нефтепереработки — ред.) сегодня находится в сложном положении. Это связано как с изменениями макропараметров, так и с определенными налоговыми последствиями. Мы наблюдаем замедление инвестиций в отрасль, также падение маржинальности на НПЗ, как на современных, так и на не модернизированных", — сказал Новак в выступлении на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, "нерешение данной проблемы в ближайшее время может привести к существенному замедлению модернизации, негативным экономическим последствиям".

"Необходимо, на наш взгляд, еще раз проанализировать текущую ситуацию с нашими коллегами из министерства экономического развития, министерства финансов и разработать комплекс мер для поддержки нефтепереработки", — отметил также Новак.