Новак заявил о снижении мировых запасов нефти

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Уровень коммерческих запасов нефти на мировых рынках в настоящий момент снижается, а тренд их прироста переломлен, заявил глава министерства энергетики РФ Александр Новак, говоря о влиянии соглашения ОПЕК и других нефтедобывающих государств по сокращению добычи "черного золота".

"Сейчас вы видите, что последние две недели снижаются остатки на мировых нефтяных рынках, и этот тренд прироста запасов переломлен. Это позитивный фактор, его нужно будет отслеживать, а затем принимать решение о дальнейших действиях в этом направлении", — сказал Новак в ходе выступления на заседании итоговой коллегии ведомства.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.