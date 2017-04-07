Транш МВФ укрепит гривну, заявил глава украинского Минфина

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Транш кредита Международного валютного фонда в размере 1 миллиарда долларов укрепит гривну, заявил глава Минфина Украины Александр Данилюк.

Ранее Данилюк сообщал, что четвертый транш кредита МВФ в 1 миллиард долларов поступил в резерв Нацбанка Украины.

"Получение очередного транша, который идет в резерв национального банка, укрепляет национальную валюту. Это позитивно для валюты, для экономики", — заявил Данилюк в передаче "Право на власть" на украинском телеканале "1+1".

Фонд принял решение выделить стране очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в понедельник. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.