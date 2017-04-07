Польша не смогла помешать реализации Nord Stream 2, заявили в Wintershall

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Председатель правления немецкой нефтегазовой Wintershall Марио Мерен заявил, что Польше не удалось помешать реализации проекта "Северный поток 2".

"Во-первых, мы и другие западные партнеры работаем над тем, чтобы другим путем поддержать проект финансово. Во-вторых, компания-оператор реализует проект шаг за шагом. Заказ на трубы дан, мощности для прокладки обеспечены. Единственное, чего достигли поляки, было то, что из европейского проекта получился проект лишь только с одним русским партнером", — заявил он в интервью немецкому изданию Handelsblatt

Мерен отметил, что еще во время "Северного потока- 1" Польша опасалась, что из-за трубопровода через Балтийское море они будут зависеть от европейского газового рынка и станут уязвимыми для шантажа, поскольку газ больше не будет проходить через их страну.

"Мы создали дополнительные мощности в Германии, чтобы при необходимости снабжать Польшу с запада. И что произошло? Ничего. Эти мощности едва используются по сегодняшний день", — заявил Мерен

По его словам, европейцы должны учитывать собственные интересы. "Польша и Украина, прежде всего, беспокоятся, что они получат меньшие транзитные пошлины. Но мы не можем принимать это во внимание. В основном мы транспортируем газ по самому прямому и выгодному пути из Сибири потребителям в северо-западной Европе. Транспорт газа — это не взнос в укрепление бюджета третьих стран", — сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее партнеры по строительству "Северного потока-2" — Engie, "Газпром", OMV, Shell, Uniper и Wintershall — подавали уведомления о создании СП немецкому и польскому антимонопольным регуляторам. Германия дала согласие, а Польша высказала возражения. В начале августа партнеры по проекту сообщили, что решили отозвать поданное в Польше уведомление.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что не видит законных оснований препятствовать реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что он не нравится ей политически.