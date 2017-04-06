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Экономика

Рубль не испугался прогноза Минэкономразвития

Сюжет:
Динамика курса валют. Апрель 2017 (6)
21:1706.04.2017
01740
Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia/ resh_water

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в четверг прибавляет к доллару и евро после невнятной дневной динамики, следуя за рынком нефти, стремящимся к уровню 55 долларов за баррель сорта Brent, отмечают эксперты.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Рубль почти не отреагировал на макроэкономический прогноз Минэкономразвития

Нацвалюта РФ почти не отреагировала на публикацию "медвежьего" для него макроэкономического прогноза, представленного Минэкономразвития, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.35 мск снижался на 16 копеек, до 56,22 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 59,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль держит удар

Курс рубля к доллару и евро вечером прибавлял, отыгрывая позитивную динамику рынка нефти, нацелившегося на уровень 55 долларов за баррель сорта Brent.

После данных о росте запасов нефти в США на прошлой неделе стоимость "черного золота" перешла к росту на ожиданиях того, что в ближайшее время динамика запасов энергоресурсов в США резко изменит направление, и они начнут все же снижаться.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Сезон рубля: российская валюта останется стабильной до лета
Опубликованный Минэкономразвития РФ во второй половине дня макроэкономический прогноз носил "медвежий" для рубля характер, однако участники рынка фактически проигнорировали его, и курс продолжил коррелировать с растущими нефтяными ценами.

Минэкономразвития понизило прогноз среднего курсу доллара на 2017 год до 64,4 рубля с 67,5 рубля. МЭР также ожидает при сохранении текущих цен на нефть роста доллара в ближайшее время до 63-64 рубля, а на конец 2017 года — до 68 рублей.

Кроме того, базовый прогноз ведомства по среднему курсу доллара на 2018 год повышен до 69,8 рубля, в 2019 году — до 71,2 рубля, в 2020 году ожидается 72,7 рубля.

Наконец, глава МЭР Максим Орешкин прямо посоветовал импортерам и населению покупать валюту сейчас.

Тем не менее, доллар и евро вечером теряли 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти остается около уровня 3,1 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
Орешкин считает, что сейчас очень выгодно покупать валюту
К началу следующей недели в банковской системе образуется дополнительный избыток рублевых средств, оценивает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В случае возвращения цены на нефть на рубеж в 55 долларов за баррель курс доллара может оказаться ниже 56 рублей, добавил он.

С точки зрения технического анализа, высока вероятность роста доллара к уровню 57 рублей, особенно если 6 апреля он закроется выше цены открытия в 56,37 рубля, в свою очередь, оценил Марк Гойхман из ГК "Телетрейд".

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке Ria.ru >>

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Экономика
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