Рубль не испугался прогноза Минэкономразвития

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в четверг прибавляет к доллару и евро после невнятной дневной динамики, следуя за рынком нефти, стремящимся к уровню 55 долларов за баррель сорта Brent, отмечают эксперты.

Нацвалюта РФ почти не отреагировала на публикацию "медвежьего" для него макроэкономического прогноза, представленного Минэкономразвития, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.35 мск снижался на 16 копеек, до 56,22 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 59,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль держит удар

Курс рубля к доллару и евро вечером прибавлял, отыгрывая позитивную динамику рынка нефти, нацелившегося на уровень 55 долларов за баррель сорта Brent.

После данных о росте запасов нефти в США на прошлой неделе стоимость "черного золота" перешла к росту на ожиданиях того, что в ближайшее время динамика запасов энергоресурсов в США резко изменит направление, и они начнут все же снижаться.

Опубликованный Минэкономразвития РФ во второй половине дня макроэкономический прогноз носил "медвежий" для рубля характер, однако участники рынка фактически проигнорировали его, и курс продолжил коррелировать с растущими нефтяными ценами.

Минэкономразвития понизило прогноз среднего курсу доллара на 2017 год до 64,4 рубля с 67,5 рубля. МЭР также ожидает при сохранении текущих цен на нефть роста доллара в ближайшее время до 63-64 рубля, а на конец 2017 года — до 68 рублей.

Кроме того, базовый прогноз ведомства по среднему курсу доллара на 2018 год повышен до 69,8 рубля, в 2019 году — до 71,2 рубля, в 2020 году ожидается 72,7 рубля.

Наконец, глава МЭР Максим Орешкин прямо посоветовал импортерам и населению покупать валюту сейчас.

Тем не менее, доллар и евро вечером теряли 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти остается около уровня 3,1 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

К началу следующей недели в банковской системе образуется дополнительный избыток рублевых средств, оценивает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В случае возвращения цены на нефть на рубеж в 55 долларов за баррель курс доллара может оказаться ниже 56 рублей, добавил он.

С точки зрения технического анализа, высока вероятность роста доллара к уровню 57 рублей, особенно если 6 апреля он закроется выше цены открытия в 56,37 рубля, в свою очередь, оценил Марк Гойхман из ГК "Телетрейд".

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке Ria.ru >>