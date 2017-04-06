МЭР улучшило прогноз по росту реальных доходов в России на 2017 год

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития РФ улучшило базовый прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения на 2017 год до 1% с 0,2% ранее, заявил глава министерства Максим Орешкин на пресс-конференции в четверг.

Согласно новому макроэкономическому прогнозу министерства, рост в 2018 году составит 1,5%, тогда как ранее он ожидался на уровне 0,5%, в 2019 году — 1,2% (0,8% ранее). В 2020 году реальные располагаемые доходы вырастут на 1,1%, ожидают в МЭР.

Министерство также улучшило прогноз по росту зарплат: в 2017 году он составит 1,3% (0,4% ранее), в 2018 ускорится до 2,7% (против 2% ранее), а в 2019 году составит 1,3% (1,6% в предыдущем прогнозе). В 2020 году рост заработных плат ожидается на уровне 1,3%.