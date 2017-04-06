МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Индия готова начать переговоры по соглашению о ЗСТ с Евразийским союзом, заявил в четверг посол Индии в РФ Панкадж Саран.

"Мы надеемся и готовы начать переговоры по зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Индия в июне также рассчитывает стать полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества"- сказал посол.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что сейчас готовится соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и индийской экономикой. Он не стал уточнять, как долго могут продлиться переговоры, напомнив лишь, что в случае с Вьетнамом весь процесс занял около двух лет. Тогда же его индийская коллега Нирмала Ситхараман заявила, что Дели рассчитывает, что подписание соглашения произойдет как можно раньше.