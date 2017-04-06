В четырех муниципалитетах Поморья появится проектное управление

АРХАНГЕЛЬСК, 6 апр — РИА Новости. Четыре муниципальных образования Архангельской области – Архангельск, Коряжма, Приморский и Устьянский районы – станут пилотными муниципалитетами по внедрению проектного управления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Архангельской области.

"Города Архангельск и Коряжма, а также Приморский и Устьянский районы Архангельской области включены в перечень муниципалитетов, где будет внедряться проектное управление. Списки муниципалитетов, а также предполагаемых к реализации проектов, утвержден на заседании регионального правительства. Среди проектов — создание ресурсной карты и многофункциональных центров культурного развития Приморского района", — сказал собеседник агентства.

В ближайшем будущем в области планируется создать портфель проектов, который можно будет использовать в качестве типовых решений и лучших практик на муниципальном уровне.

"Система проектного управления активно внедряется сегодня по всей России и позволяет более эффективно реализовать проекты развития территорий. Сегодня перед органами госвласти стоит задача – соответствовать требованиям времени и активно включиться в эту работу. Никто не должен оставаться в стороне", – цитирует пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Руководитель агентства стратегических разработок Архангельской области Денис Тюпышев отметил, что проекты должны быть направлены на решение вопросов развития, а не текущей деятельности, основаны на принципах командной работы и эффективного межведомственного взаимодействия. При этом в команды проектов могут включаться не только сотрудники органов власти, но и участники извне.

В настоящее время в регионе уже реализуются три проекта – по формированию региональной системы стратегического планирования, внедрению проектного управления в региональных органах власти и повышению инвестиционной привлекательности Архангельской области, добавили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь