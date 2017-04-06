Стартовый платеж на Эргинское вырастет до 7,3 миллиарда рублей

‎МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Стартовый платеж на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе будет увеличен с 7,1 до 7,3 миллиарда рублей, аукцион будет проведен в июле-августе, сообщили журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и глава Роснедр Евгений Киселев.

Ранее в четверг Роснедра отменили аукцион на получение лицензии на Эргинский участок. "Поскольку аукцион объявлен на основе распоряжения правительства‎, по которому он должен был пройти в 2016 году, мы побоялись возможных рисков оспаривания результатов аукциона‎", — сказал Киселев.

В марте Донской говорил РИА Новости, что Минприроды готовит изменения в распоряжение правительство, по которым аукцион должен быть проведен в 2017 году. Однако Роснедра объявили аукцион на Эргинский участок до публикации обновленного распоряжения правительства РФ.

Донской отметил, что при подготовке нового объявления аукциона Роснедра пересчитают разовый платеж, который был установлен на уровне 7,098 миллиарда рублей. "Я попросил Роснедра ещё раз проанализировать и пересчитать разовый платеж. Он должен быть ещё пересчитан в сторону повышения", — сказал Донской. "Добавится ещё около 200 миллионов рублей", — сказал журналистам глава Роснедр. "‎Проведение аукциона планируется в июле-начале августа", —‎ отметил Донской.

Роснедра объявили аукцион на Эргинское месторождение в марте. Заявки на него должны были приниматься до 12 мая, а итоги планировалось подвести 7 июня. Первоначально стартовый платеж был на уровне 5,35 миллиарда рублей, впоследствии был увеличен. Интерес к участию в аукционе проявляли "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл".

Геологические запасы нефти на месторождении составляют 64,971 миллиона тонн по категории С1 и 307,195 миллиона по категории С2; извлекаемые — 18,842 миллиона тонн по категории С1 и 83,877 миллиона по С2. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти по состоянию на 1 января 2009 года оценивались в 10,725 миллиона тонн по категории D1л, 18,95 миллиона по категории D1 и 1,088 миллиона тонн по категории D2.