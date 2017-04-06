Роснедра отменили аукцион на Эргинское нефтяное месторождение

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре отменен, говорится в материалах Роснедр.

Соответствующий приказ 5 апреля подписал глава Роснедр Евгений Киселев.

Роснедра объявили аукцион на Эргинское месторождение в марте. Заявки на него должны были приниматься до 12 мая, а итоги планировалось подвести 7 июня. Стартовый платеж был увеличен до 7 миллиардов рублей с 5,35 миллиарда рублей. Интерес к участию в аукционе проявляли "Роснефть" и "Газпром нефть".

Геологические запасы нефти на месторождении составляют 64,971 миллиона тонн по категории С1 и 307,195 миллиона по категории С2; извлекаемые — 18,842 миллиона тонн по категории С1 и 83,877 миллиона по С2. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти по состоянию на 1 января 2009 года оценивались в 10,725 миллиона тонн по категории D1л, 18,95 миллиона по категории D1 и 1,088 миллиона тонн по категории D2.