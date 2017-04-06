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Экономика

Moody's рассказало, как продажа Сбербанка на Украине повлияет на его работу

13:4306.04.2017
(обновлено: 13:45 06.04.2017)
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Прохожие у центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Эффект на финансовые результаты крупнейшего банка России — Сбербанка — от продажи дочернего банка на Украине будет незначительным, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве, заблокированное представителями партии Национальный корпус
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Мнение: Сбербанк сумел избежать рейдерского захвата украинской "дочки"
"Сбербанк 27 марта объявил о подписании юридически обязывающего соглашения по продаже более крупного из двух украинских дочерних банков, ПАО Сбербанк, консорциуму латвийских и белорусских инвесторов. По оценкам агентства, одномоментный эффект этой транзакции на финансовые показатели Сбербанка будет незначительным", — указывается в отчете Moody's.

На конец 2016 года совокупная доля двух украинских "дочек" — Сбербанка Украины и VS Bank в консолидированной стоимости активов крупнейшего российского банка составляла всего 0,5%, отмечает Moody's.

Украинские Сбербанк и VS Bank попали под санкции Украины, но влияние их на материнский Сбербанк будет минимальным, полагает агентство.

Рабочий очищает фасад центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве от листовок. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Источник оценил убытки от продажи украинской "дочки" Сбербанка
Сбербанк продаст свой дочерний банк на Украине по цене ниже его капитала, сообщил 5 апреля глава Сбербанка Герман Греф. По данным отчетности по МСФО, по состоянию на 30 сентября 2016 года капитал "дочки" Сбербанка составил 138,8 миллиона долларов.

Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций своей крупнейшей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Сбербанк ожидает закрытие сделки до конца первого полугодия 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. При этом офисы этих банков в украинских городах регулярно блокируют радикалы. По данным украинских СМИ, власти страны обсуждали эту ситуацию с МВФ.

Активы российских банков на Украине
Активы российских банков на Украине
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