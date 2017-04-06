ЦБ прокомментировал схему обналичивания денег через ломбарды

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Масштабы обналичивания денег через ломбарды с использованием кредитных карт сравнительно невелики и составляют примерно 1,2 миллиарда рублей в год, регулятор принимает меры по минимизации подобных сомнительных схем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Смысл схемы в том, что ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег с кредитной карты в банкомате, цитировала ранее газета "Ведомости" участников рынка.

"Деятельность ломбардов постоянно находится в сфере внимания финансового мониторинга, поскольку они оперируют значительными объемами наличных денег. Банк России предпринимает необходимые меры по минимизации вовлечения ломбардов в сомнительные схемы", — сообщил представитель ЦБ РФ.

"По нашим оценкам, масштабы этой схемы сравнительно невелики. Размер средств, оборачивающихся в схеме, когда клиент получает наличные денежные средства под заложенное в ломбарде имущество, а потом быстро выкупает его по кредитной карте, оценивается нами примерно в 100 миллионов рублей в месяц. В четвертом квартале 2016 года с данной схемой столкнулось три региональных ломбарда", — добавили в Банке России.

Пока ломбарды сами формируют черные списки недобросовестных заемщиков и предоставляют информацию о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на представителей отрасли.