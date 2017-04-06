Минск не исключает скорого подписания Таможенного кодекса ЕАЭС

МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Минск надеется, что вопросов по подписанию Таможенного кодекса ЕАЭС к нему в ближайшее время не останется, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Белоруссия не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года, где был подписан Таможенный кодекс. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил своим указом проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

"Белоруссия последовательно выступает за тесную интеграцию в рамках ЕАЭС и твердо привержена выполнению всех достигнутых договоренностей и на многостороннем уровне, и на двухстороннем. В настоящее время завершена работа по анализу всех документов, предложенных к подписанию в декабре 2016 года, рассчитываем, что в ближайшее время открытых вопросов к нам не останется", — сказал Мирончик, отвечая на вопрос о перспективах подписания белорусской стороной нового Таможенного кодекса ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.