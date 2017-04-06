Завод по выпуску сельхозмашин под Воронежем начнет работу в конце 2017 года

ВОРОНЕЖ, 5 апр — РИА Новости. Новый завод по производству сельскохозяйственных машин будет сдан в эксплуатацию в Воронежской области в конце 2017 года, сообщает в среду правительство региона.

Строительство нового завода предприятия ООО "Техника Сервис Агро" ведется в Семилукском районе области. "Техника Сервис Агро" с 1992 года производит сеялки точного высева, сеялки зерновые, машины для очистки и транспортировки зерна. Сейчас завод выпускает не только более 20 наименований сельскохозяйственной техники, но и большое количество комплектующих.

Объем инвестиций в новый завод составил уже более 300 миллионов рублей из средств инвестора. В 2015 году предприятие получило субсидию в пять миллионов рублей из областного бюджета, предназначенную субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

"Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию — конец 2017 года", — говорится в сообщении.

Как отметил посетивший 5 апреля завод в ходе рабочей поездки губернатор области Алексей Гордеев, с вводом в эксплуатацию нового завода перед предприятием будет стоять задача по поставке своей продукции на экспорт.

"Завод сумел производить такую продукцию, которая сегодня способна конкурировать не только на российском рынке, но уже ставится задача выхода на экспорт. Эта продукция востребована", — сказал губернатор.

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