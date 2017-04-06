Делегация Таджикистана вылетела в Москву для переговоров по авиасообщению

ДУШАНБЕ, 6 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Делегация министерства транспорта и авиавластей Таджикистана в четверг вылетела в Москву для переговоров с российскими коллегами по их приглашению, сообщил РИА Новости источник в Минтрансе Таджикистана.

Ранее глава российского Минтранса Максим Соколов сообщил, что ведомство направило Таджикистану предложение о переговорах по авиасообщению.

"Российская сторона ничего не ответила по поводу отмены запрета на полеты "Сомон Эйра", а только лишь пригласила на переговоры. По поводу введения запрета, посмотрим, если они откроют полеты нашей авиакомпании, то и мы не будем запрещать", — заявил источник в Минтрансе Таджикистана.

Он также прокомментировал запрет на осуществление четырех рейсов "Уральских авиалиний" в Душанбе и трех рейсов "ЮТэйр" в Худжанд. "Мы дали российской стороне три дня, и если они не откроют рейсы авиакомпании "Сомон Эйр" по маршрутам "Душанбе-Москва" и "Худжанд-Москва", то с 6 апреля мы запретим этим двум перевозчикам летать в Таджикистан", — заявил РИА Новости источник в руководстве Минтранса Таджикистана.

Россия с 3 апреля ввела ограничения на полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе (4 рейса в неделю) и Худжанда (3 рейса в неделю) в РФ. Как объяснял Минтранс РФ, такая мера была предпринята в ответ на отказ таджикской стороны согласовать заявку российской авиакомпании "Ямал" на осуществление полетов из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Таджикистан. В ответ на это, как сообщал источник в руководстве министерства транспорта Таджикистана, таджикская сторона с 6 апреля введет запрет на осуществление четырех рейсов "Уральских авиалиний" в Душанбе и трех рейсов "ЮТэйр" в Худжанд.

По данным российского ведомства, "Ямал" изначально подал заявку на выполнение четырех рейсов в Душанбе и трех рейсов в Худжанд из подмосковной воздушной гавани. Однако, как заявили в министерстве, вопреки ранее достигнутым договоренностям, авиавласти Таджикистана не в полном объеме подтвердили заявку "Ямала" на данные маршруты. В Душанбе в свою очередь считают, что согласно договоренностям, "Ямал" должен был летать из "Жуковского" по два рейса в Душанбе и в Худжанд.

Аэропорт "Жуковский" стал причиной конфликта между авиационными властями Таджикистана и России. Минтранс РФ присвоил воздушной гавани региональный статус. Авиавласти Таджикистана настаивали на том, что аэропорт "Жуковский" относится к Москве, и для допуска на рейсы в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение.

Изначально Таджикистан не разрешил "Ямалу" полеты в страну из этого аэропорта. Спор удалось разрешить после визита в Душанбе первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. По итогам переговоров Таджикистан дал согласие российской авиакомпании на осуществление рейсов из "Жуковского" с конца марта. Однако сам перевозчик тогда сообщал, что таджикская сторона так и не согласовала его заявку и начало полетов откладывается. При этом в конце марта министерство транспорта Таджикистана заявило, что разрешило "Ямалу" осуществлять полеты в города Душанбе и Худжанд из подмосковной воздушной гавани с конца апреля.