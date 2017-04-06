Симферополь хотят закрыть для транзитного транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Симферополь хотят закрыть для движения транзитного транспорта, сообщил начальник ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
"Мы сейчас будем вносить предложение о запрете движения транзитного транспорта через Симферополь. Будут информационные стенды при въезде в Симферополь на феодосийском кольце и со стороны Севастополя", — сказал Борисенко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, планируется перенаправить весь транзитный транспорт по объездной дороге.
"Зачастую приборы навигации транзитный транспорт ведут через центр Симферополя", — подчеркнул Борисенко.
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