Симферополь хотят закрыть для транзитного транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Симферополь хотят закрыть для движения транзитного транспорта, сообщил начальник ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

"Мы сейчас будем вносить предложение о запрете движения транзитного транспорта через Симферополь. Будут информационные стенды при въезде в Симферополь на феодосийском кольце и со стороны Севастополя", — сказал Борисенко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, планируется перенаправить весь транзитный транспорт по объездной дороге.

"Зачастую приборы навигации транзитный транспорт ведут через центр Симферополя", — подчеркнул Борисенко.

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