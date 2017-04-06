Правительство утвердило изменения в госпрограмму развития АПК

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости/Прайм. Правительство РФ утвердило изменения в госпрограмму развития АПК до 2020 года, которые, в частности, сокращают число подпрограмм развития отдельных направлений сельского хозяйства и корректируют финансирование госпрограммы, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Новый вариант госпрограммы закрепляет заложенное в бюджете на 2017-2019 годы ее финансирование — 215,852 миллиарда рублей в текущем году, 197,958 миллиарда — в 2018 году и 194,056 миллиарда — в 2019 году. В 2020 году ожидается выделение еще 194,06 миллиарда рублей. Таким образом, финансирование госпрограммы в 2018-2020 годах сокращено в 1,7 раза с предполагавшихся ранее 1,012 триллиона рублей.

Другое изменение – коррекция целевых показателей по производству продукции сельского хозяйства и ряда продуктов. Так, в 2017 году рост производства продукции АПК в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к предыдущему году составит 1,7%, в 2018 году — также 1,7%, в 2019 году — 1,8%, а в 2020 году — 2,1%.

Целевые показатели по урожаю зерновых – 104 миллиона тонн в 2017 году, 106 миллионов тонн в 2018 году, 108 миллионов – в 2019 году и 110 миллионов – в 2020 году. Кроме того, ожидается, что производство молока в хозяйствах всех категорий в 2017 году составит 31,09 миллиона тонн, в 2018 году – 31,31 миллиона, в 2019 году – 31,561 миллиона, в 2020 году – 31,9 миллиона.

"При утвержденных объемах ресурсного обеспечения программы существует риск недостижения запланированных значений показателей (в 2018-2020 годы)", — добавляется в документе. Одновременно было сокращено число действующих подпрограмм развития отдельных направлений АПК. Сейчас их девять: техническая и технологическая модернизация, управление реализацией госпрограммы, развитие мелиорации земель до 2020 года.

Другие подпрограммы — устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года, развитие финансово-кредитной системы АПК, развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК, стимулирование инвестиционной деятельности и приоритетный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса".