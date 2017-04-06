ТОКИО, 6 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Котировки на Токийской бирже упали на 200 пунктов — это максимальная величина с начала этого года, сообщило агентство Киодо в четверг.
Это связывают со снижением котировок на бирже в США, а также общим дестабилизирующим фактором ситуации в регионе, которым стал ракетный пуск КНДР, произведенный в среду.
Одним из факторов падения котировок стал и относительно высокий курс иены на уровне 110 иен за доллар, что негативно сказывается на привлекательности японских компаний экспортеров для инвесторов.