Бахрейн и "Газпром" договорились об участии в разведке газа и нефти

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бахрейн и "Газпром" достигли договоренности об участии в разведке газовых и нефтяных месторождений, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, который находится в Бахрейне с визитом.

"Достигнута договорённость с "Газпромом" об участии в разведке газовых и нефтяных месторождений", — написал он в Instagram по итогам встречи с королем Бахрейна.

По словам Кадырова, бахрейнский король Хамад с особым интересом говорил о намерениях тесно сотрудничать с Чечней в экономике, социальной сфере, культурной и спортивной жизни. Соответствующие поручения он дал своим вице-премьеру и министрам, добавил глава Чечни.

Глава Чечни также сообщил, что пригласил короля посетить республику. До его визита в Чечне побывает его сын — командующий королевской гвардией принц Насер.