Сбербанк отказался комментировать слухи о возможном назначении Максимовской

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Сбербанк назвал слухами переговоры о назначении известной российской тележурналистки Марианны Максимовской на должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций крупнейшего российского банка, поэтому не комментирует такую информацию.

В среду газета "Ведомости" со ссылкой на источник написала, что правление Сбербанка не утвердило кандидатуру Максимовской на этот пост. В конце марта, когда стало известно о возможном назначении тележурналистки, банк это также не комментировал.

"Данная информация относится к категории рыночных слухов. Сбербанк слухи не комментирует", — сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Комментарий Максимовской РИА Новости пока получить не удалось.

В феврале бывший главный редактор агентства РИА Новости Светлана Миронюк уволилась из крупнейшего российского банка, где с 1 февраля 2016 года занимала должность старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций.

Марианна Максимовская — известная российская журналистка и телеведущая. Она была ведущей новостных программ на Первом канале и НТВ. Кроме того, Максимовская была автором и ведущей собственной программы "Неделя" на "Рен ТВ". С 2016 году Максимовская является вице-президентом холдинга "Новаком".